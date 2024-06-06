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MARUNI マルニ　tシャツ
商品番号 A46446969118
商品名

MARUNI マルニ　tシャツ
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイトお腹の所に擦れた後があります。まだ洗濯ブリーチしてないのでわかりませんがおちる汚れだとおもいます。着用は10回未満着丈74センチ
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