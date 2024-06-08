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NEWERA NY Yankees 59FIFTY 希少 ティファニーブルー
商品番号 W81522150319
商品名

NEWERA NY Yankees 59FIFTY 希少 ティファニーブルー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[商品名]NEWERANYYankees59FIFTYニューエラヤンキース[サイズ]73/8[カラー]ネイビー×ティファニーブルー[状態]1回短時間着用シール類は外していますツバの形画像から確認下さい[購入先]NEWERAオンライン[注意事項]・値下げ不可・プロフィール必読[その他]他にも多数出品していますのでご覧下さい。また、各アプリの手数料により金額を変更して出品しています。他で売り切れた場合は出品削除しますのでご了承下さい。
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