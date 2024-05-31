【WACKO MARIA ワコマリア】tシャツ バックロゴ入り オーバーサイズ

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商品番号:【505.83358531005k】⭕️はじめにご覧頂きありがとうございます！ご購入前にプロフィールも目を通して頂けると嬉しいです☆それでは、どうぞごゆっくりご覧下さい☺️⭕️商品説明✔️ブランドWACKOMARIAワコマリア✔️カラーブラック 黒ビックバックロゴ入りオーバーサイズ✔️サイズ-表記XXL-平置き採寸、単位はcmです✍️①着丈:75②身幅:58③肩幅:53④袖丈:26✔️素材コットン100%✔️状態数回使用の古着ですが、大きな傷や汚れ等なく✨美品✨です☺️当店は、基本的にホームクリーニングをしたものを出品、販売しております☆⭕️サイズ表記✨✔️トラブルを防ぐために、平置き採寸の寸法も載せております。表記サイズのみではなく、お持ちのお洋服を参考にして頂くことをオススメいたします。※着画はお受けしておりません。※素人採寸のため、多少の誤差は御容赦下さい。⭕️「フォロー割り」をしております☺️ご購入前にフォロー頂くと「300円」のお値引きをさせていただきます！(^^)フォロー頂いた後、ご購入前にコメントにてお伝え下さい☆⭕️ショップ説明当店では、アパレルから小物までレディース、メンズ問わず、各種取り揃えております☆下記のリンクから他の商品もご覧頂けます、是非ご覧ください！！☺️もっと見る→→→#お洋服のかーる⭕️発送✔️匿名配送もできる「らくらくメルカリ便」ですので女性の方でも安心してご利用いただけます！☆✔️送料は「全て無料」です！☆✔️「スピード配送」を心がけております！☆もし、やむを得ず遅れてしまう場合は、あらかじめご連絡差し上げます☆✔️最後までご覧頂きありがとうございました！☆