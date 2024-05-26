ジェイ\u0026エムデヴィッドソン　レザーベルト BLACK 25mm

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今年4月に新品購入し、数回使用したのみです。私にはサイズが合わないため、出品します。素材···カーフスキンカラー···ブラックサイズ···85：全長：103.5cm幅2.6cmバックル：縦3.7×横3cmJ\u0026MDAVIDSON(ジェイアンドエムデヴィッドソン)よりメッシュベルトをご紹介。創業時から人気を博している手編みのメッシュベルトは、熟練した職人につくられ非常にエレガントに仕上がっています。こちらの【エンベロープバックルチップエンド】というモデルはバックルとベルトの先のプンターレにアクセントをもたせることで、カジュアル色の強いメッシュベルトが洗練された雰囲気に。また、幅が25mmタイプですのでオンオフ使いやすいベルトとなっております。※目安サイズサイズ85＝34インチ【メッシュベルトの使い方】こちらのメッシュベルトはサイズ別に固定の穴はございません。網目の隙間に「つく棒」を差し込む形式で使用するため、ジャストサイズはもちろん少し長めのものを選んで剣先を遊ばせるのもスタイリングのひとつです。【革製品の取扱いについて】輸入時より微細な傷、擦れ、シワ、染色の色移り等付いている場合がございますが、製品上の性質としてご了承下さいませ。【素材】カーフスキン【カラー名】BLACK(999S)【金具】シルバー【サイズ】85：全長：103.5cm幅2.6cmバックル：縦3.7×横3cm【仕様】【付属】【生産国】スペイン【備考】＜＜注意＞＞※手作業で測っておりますので、若干の誤差が生じてしまいます。サイズ表は目安としてご利用ください。※お客様のパソコン環境により、実際の色と若干異なる場合が御座います。