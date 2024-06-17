《Lサイズ》FR2 頭狂色情兎 うさぎ ヌード Tシャツ ブラック

■ブランドFR2■状態まだまだ着用いただけるかと思います。素人の自宅保管・検品です、見落しがあるかもしれません。神経質な方・完璧を求める方はご購入をお控えください。■サイズ表記L着丈73cm肩幅51cm身幅55cm袖丈24cmカラー:ブラック、黒色(平置きサイズ測定)※素人採寸の為、サイズに多少の誤差がありますご了承ください。神経質な方は購入をお控えください。よろしくお願い致します。NO.88



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