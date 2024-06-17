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THE INOUE BROTHERS / アルパカ ソリッドマフラー
商品番号 F35137317056
商品名

THE INOUE BROTHERS / アルパカ ソリッドマフラー
ブランド名 アイノウ
特別価格 税込 1,365 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEINOUEBROTHERS/アルパカソリッドマフラーカラー　オレンジ縦160cm横30cmTHEINOUEBROTHERS2004年にデンマークで生まれ育った日本人兄弟、井上聡と井上清史の日本人兄弟が立ち上げた、デザイン・アートスタジオ。日本と北欧という文化が持つ繊細さとシンプルさの融合を目指し、北欧とアジアをかけて自らを\"SCANDINASIAN\"デザインと呼ぶ。アフリカの民族工芸や、ペルー、ボリビアのアルパカニットなど伝統工芸とフェアトレードに着目し、シーズンごとに現地のアーティストやコミュニティと共同でデザイン、生産している。
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