THE INOUE BROTHERS / アルパカ ソリッドマフラー

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THEINOUEBROTHERS/アルパカソリッドマフラーカラー オレンジ縦160cm横30cmTHEINOUEBROTHERS2004年にデンマークで生まれ育った日本人兄弟、井上聡と井上清史の日本人兄弟が立ち上げた、デザイン・アートスタジオ。日本と北欧という文化が持つ繊細さとシンプルさの融合を目指し、北欧とアジアをかけて自らを\"SCANDINASIAN\"デザインと呼ぶ。アフリカの民族工芸や、ペルー、ボリビアのアルパカニットなど伝統工芸とフェアトレードに着目し、シーズンごとに現地のアーティストやコミュニティと共同でデザイン、生産している。