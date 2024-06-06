エムピウ ミッレフォッリエ2 P25 ブスケット ボスコ

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商品詳細
【商品名】m+millefoglieIIP25BUSCHETO【カラー】BU.boscoボスコダークオリーブ【サイズ】W110×D85×H25mm【質量】110g【皮革】ブスケット(イタリア製タンニン鞣し皮)【内装】ピッグレザー【裏地】綿【付属品】本体 ギャランティカード 箱1週間くらいカバンに入れて使用してました。カラー···ブラウン素材···本革
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