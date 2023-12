日本未発売 twnty two スナップバックキャップ - キャップ



【TWNTYTWO(トゥエンティートゥー)】ファボラス、リック・ロス、デイヴ・イ-ストなどのアーティストや、レブロン・ジェームス,カーメロ•アンソニーなどのNBA選手の着用により注目を集めているNYブロンクス発のキャップブランド。細かく表現された随所に施された刺繍やツバ裏にはスウェードを使用するなど高級感漂う仕上がりになっています。日本ではまだあまり認知されてませんが、アメリカでは既に人気のブランドです。日本未発売海外限定#twentytwo#fitted#sidepach#customfitted#newera#ny#bronx#snapback