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日本未発売　twnty two スナップバックキャップ
商品番号 P28705485634
商品名

日本未発売　twnty two スナップバックキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【TWNTYTWO(トゥエンティートゥー)】ファボラス、リック・ロス、デイヴ・イ-ストなどのアーティストや、レブロン・ジェームス,カーメロ•アンソニーなどのNBA選手の着用により注目を集めているNYブロンクス発のキャップブランド。細かく表現された随所に施された刺繍やツバ裏にはスウェードを使用するなど高級感漂う仕上がりになっています。日本ではまだあまり認知されてませんが、アメリカでは既に人気のブランドです。日本未発売海外限定#twentytwo#fitted#sidepach#customfitted#newera#ny#bronx#snapback
http://narcologia.ru/goods/monophonic371712.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical904701.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual802846.html
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