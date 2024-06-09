クロコダイル 本革 長財布 サファイア 青 ブルー ワニ革財布 男女兼用

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閲覧ありがとうございます！上質な青色が美しい、高級感溢れる本物クロコダイル革の財布です。化粧箱不要の方はゆうパケットポストでの発送が可能ですので500円割引可能です！他にもクロコ製品を多数販売中！販売中商品はこちらより→#Sayoteクロコ革小物クロコダイルと呼ばれるワニ革は世界に4種類のみこちらそのうちの１つ、シャムワニの皮を使用しております腑模様が美しく、耐久性にも優れた腹側(肚)の皮を使っておりますゴツゴツしたものが苦手な方やシーン問わず使える物が良い方におすすめです。また光沢を抑えたマット加工なので経年劣化も楽しめます。使えば使うほど手に馴染む財布です。お色はサファイアブルー深い色合いが大人の魅力を引き出します。写真は無加工です。傷などが見やすいように明るい場所で撮影しています。出来るだけ目で見た色に近づけていますが、不安な場合追加の写真などもご用意できます。【熟練の職人によるハンドメイド】革職人によって一つ一つ心を込めて作られました。ワニの模様は人の指紋と同じく、他に２つとありません。その革を使い熟練の職人が丁寧に仕上げることにより、一点物となります。ファスナーはゴールドでオーダーしました。前モデルは小銭入れ部取っ手が小さく持ちにくいという意見をいただき、大きいものに改良しました！【動物革製品の特性】革の表面の所々に見える細かい傷は、ワニが持つ傷。ワニは地を這って生活し、縄張り争いをする生物です。そのため生前にワニが付けた傷が革に残っていることがありますこれは本革の特性であり生きていた証でもあります。かつて生きていたことを味わいと捉えれる方におすすめしますハンドメイド品です。製造工程でつく擦れや色ムラがある場合もございます。ご理解の程よろしくお願い致します■商品説明【商品】ハンドメイド長財布【カラー】サファイアブルー【サイズ】約横20cm×縦10.5cm×厚さ2.5-3cm【素材】本体:クロコダイル(シャムワニ)腹部内装:牛革（小銭入内側ナイロン）ファスナー:YKK【収納】カードポケット×8札入れ×2フリーポケット:3ファスナー付き小銭入れ×1その他質問はコメント欄にて、お気軽にお声掛けくださいNB-16