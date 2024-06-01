希少 ホワイトハウスコックス コードバンベルト ブライドルレザー 32/80

ホーウィン社のシェルコードバンを使用した、ホワイトハウスコックスのレザーベルトです。国内では流通の少ない、大変希少な商品となります。使用機会がないので、出品させていただきました。【商品説明】ブランド：ホワイトハウスコックス素材(表)：ホーウィンシェルコードバン（＃８バーガンディ）素材(裏)：ブライドルレザー原産国：イギリス製※モニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なって見える場合があります。【サイズ】サイズ表記：32/80ベルト幅：約3.0㎝長さ：約81.0㎝※ピンの付け根から全5穴のセンターの穴まで穴と穴の間隔約2.5㎝※素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。付属品は、元箱、冊子、タグとなります。【コンディション】試着程度で、自宅保管品となります。経年劣化や個人保管のため、神経質な方や完璧を求める方のご入札はご遠慮下さい。コンディションについては見解の個人差がございますので、予めご了承下さい。状態は画像にてご確認いただき、ご了承の上ご購入をお願い致します。他でも出品しておりますので、売り切れの際はご了承下さい。



希少 ホワイトハウスコックス コードバンベルト ブライドルレザー 32 ...



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Whitehouse Cox】ホワイトハウスコックスの日本総代理店直営店 | FRAME ...



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Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス B2376 25mm 3LAYERD BELT ...



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Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス B2351 30mm BELT