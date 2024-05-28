LOEWE　ロエベ　リバーシブル アナグラムベルト

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！素材：レザーサイズ：90全長：105cm幅：3cm色：ブラック/パラジウム(Silver系)数回着用しましたが、まだ新しいためかなりの美品です。中古品になりますので少しのことでも気になる神経質な方はご購入をお控え下さいませ。
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