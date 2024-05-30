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HTC スタッズ　ベルト　36
商品番号 G77227771611
商品名

HTC スタッズ　ベルト　36
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年程前に当サイトで購入しました。購入してからあまり使用しないので出品いたします。必要な方いましたらよろしくお願いします。カラー···ブラウンスタッズの欠けやガタツキもなくカッコ良いです。＄、トランプ柄、VEGASBABYとあります。全長114センチ、最初の穴まで87センチ、最後の穴まで97センチ。太さ4.2センチ。以前こちらのサイトで購入しました。すごくカッコ良いのでよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/tenet655963.html
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