AMIRI Tシャツ，ダメージ

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AMIRI/アミリオオカミプリント断捨離の為出品旦那さんのサイズは176センチ／80キロです。中古品にご理解の上ご購入をお願いします。※商品は状態確認の上での出品ですが、見落とし等ある可能性がございますので神経質な方はご遠慮下さい。※ご覧になっているブラウザや撮影時の照明の関係で色味に誤差が生じる場合がございます。専用などにもお応えできますが、メルカリルール上早く購入された方優先にさせていただきますのでご理解を宜しくお願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬袖丈···半袖カラー···ブラック