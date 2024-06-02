90's ヴィンテージ サンタクルーズ Tシャツ スピードウィールズ NHS

ご覧いただきありがとうございますサンタクルーズスピードウィールズ鮫サメシャーク胸ポケット有りサイズM素材コットンカラーブラック状態ヴィンテージused使用感色褪せ特筆すべき汚れやダメージは特になく、まだまだご愛用いただけるコンディションかと思いますボディは丸胴です左胸ポケットです画像5の位置ピンホール発送ネコポス送料込み私の出品物はこちらから →#LuckyDoll宜しくお願い致しますヴィンテージused品となりますので、古着に不慣れな方や神経質な方は予めご遠慮下さい撮影時の天候や時間帯によりお色が異なって見える場合がございますので予めご了承下さい値下げは考えていませんので値下げ交渉はご遠慮下さい古着ビンテージヴィンテージパウエルゾーラックオールドスケートステューシースクリーミングハンドジムフィリップステッカーなどお好きな方へ



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