NOAH / 22SS キャップ

[アイテム]NOAHノアキャップ2022ssManhattanIsland5-Panel[サイズ][カラー]黒ブラック[素材][製造国]USA製[商品説明]ノアのキャップです。2022SSの商品になります。マンハッタンアイランドと言われる商品になります。6パネルではなく5パネルなのが特徴的です。supreme(シュプリーム)やNIKE(ナイキ)、STUSSY(ステューシー)などがお好きな方におすすめ致します。※下記のリンクから他の出品してる商品に飛べますので、参考までにどうぞ。#きんにくんメンズ[状態]多少の使用感はあります。何か気になることがございましたら、お気軽にご質問ください。※お互いのトラブル回避の為にご購入前に1度プロフィール欄を参照して頂ければと思います。



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