コーチ 二つ折り財布

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ご覧頂きありがとうございます。COACH/コーチ エンボスレザーシグネチャー 二つ折り財布※NYコーチブランド店で購入後自宅保管●状態：新品未使用●サイズ：約W11.5xH9.5xD2.5cm●カラー：ダークブラウン●素材：レザー●仕様本体開閉：オープン内側：札入れx2カードポケットx3オープンポケット×1コインポケットちなみに実寸サイズは個人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。未使用ですが画像をご確認頂き追加写真など、ご希望が有ればコメント下さい。