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コーチ　財布
商品番号 U17269182025
商品名

コーチ　財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お世話になっております。今回使わなくなったcoachの財布を売ります。1年ほど前に購入しましたが使用目的がなくなりましたので出品します。定価40000円ほどで買い、使用済みにはなってしまいますが、ご了承下さい。値段交渉受け付けます。よろしくお願い致します。
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