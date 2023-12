John Lennon ヴィンテージTシャツ

JohnLennonのヴィンテージTシャツです。年代は80-90年代だと思われます。ボディはフルーツオブザルームで、ステッチはシングルステッチです。コピーライトもございます。全体的に状態はとても良く、目立ったシミや汚れなどはございません。ただし、肩口に小さなピンホールが1つございます。気になる方はご遠慮下さい。古着に慣れている方でしたら、問題なく着用して頂けるかと思います。採寸は素人ですので、若干の誤差はご了承下さい。質問等お待ちしております。サイズ…身幅64cm着丈76cmカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···Uネック季節感···春、夏、秋ジョンレノンJohnLennonTheBeatlesビートルズヴィンテージTシャツビンテージTシャツ古着



