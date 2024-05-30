Our legasy アワーレガシー ベルト

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【ブランド】Ourlegasy(アワーレガシー)【カラー】黒【サイズ】66-7678-88もあり【状態】完全未使用です。アワレガのモヘアベルトになります。独創的なベルトで、タックインの時やチラッと見えた時の存在感がとてもいいと思います。モードファッションなど割と幅広いファッションに取り入れられると思います。気に入った方は是非プロフィールの確認してからの購入お願い致します。nutemperorコモンディバイザー デザイナーズラグジュアリー アーカイブ 個性our's深水光太 unknownモード系 y2kフェアリーグランジfairygrungemcblingマクブリングアーカイブarchiveミリタリーサイバーテック軍ロザリオ00s90s80s70s00年代90年代80年代70年代派手パンクブリーチダメージ加工加工モード軍モノ2000年代裏原vintageヴィンテージohnlawrencesullivanサリバンyprojectMidorikawaチャールズCharlesJeffreyLoverboyOURLEGACYy2kdairikuRAFSIMONSラフシモンズjeanpaulgaultierゴルチエ 20471120グランジkikobeauty:beastサレンmasuナンバーナインnumbernineヒステックhystericglamourサイケundercovertheelephantdolceandgabbanasyu.アンカバ ficceイッセイミハラ ヤスヒロヒッピーblackmeansisseymiyake80’s70’s00’sジャンポール裏原milkboyミルクボーイsullentokyohiyadamgoffaxデザイン個性的色落ちパッチワーク加工ダメージかすれワッフルロゴ編み込み十字架ドクロクロスパールブリーチミリタリークラッシュ