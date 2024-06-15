美品✨ PRADA 長財布 サフィアーノ レザー ネイビー 紺色 デカロゴ

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傷や汚れの目立ちにくい上質なサフィアーノレザーの風合いが高級感溢れる一品です(*^^*)ポケットや収納が充実した機能性と高いデザイン性を兼ね備えたお品となっております。毎日使う物だからこそ、お洒落で上質なお品を。○ブランドプラダPRADA○アイテムサフィアーノSAFFIANO長財布サイフビッグロゴパッチワークワッペン三角ロゴ財布サイフロングウォレットカードホルダーカードケースパスケース定期入れウォレットクレジットカードフラグメントケースレディース女性学生社会人メンズ男性 ユニセックス男女兼用正規品プレゼント○サイズタテ9cmヨコ19cmマチ2cm平置き実寸。○状態使用感はございますが、大きく目立つ傷等のないお品で、これからも長くご愛用いただけます。詳しい状態は写真をご確認ください。○カラーネイビー 紺色○素材レザー 本革○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。K519008991୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧他にもレディースアパレル商品多数出品しております♡°˖ #SUNの商品一覧はこちら！是非ご覧ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤️୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧お得なフォロー割引きのお知らせ❤️☆10,000円以上→500円引き☆5,000円以上→300円引き☆2,000円以上→100円引き