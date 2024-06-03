オヤイデ ソルダーレスケーブルセット

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商品詳細
本日限りコウ様専用※注意※出品当初とは内容を変更しております。確認してから購入の検討お願いします。オヤイデのソルダーレスケーブルセットです。ボードを組み換え、必要無くなった分を出品いたします。内容は下記の通りです。SLP-240S×7(参考価格1060円/1個)ケーブル端材(約30cm×6、約20cm×3)解体時に再利用できるようにRS-10(専用器具)で戻してますのですぐ使えます。※注意※・ケーブル作成時や再利用で使う器具RS-10はこちらの商品には含まれません。音屋などのオンラインで440円程で購入できますので再利用の際は自身で購入ください。(作成時はレンチで上手いことやればなんとかなると思いますが純正器具の購入をオススメします。)・写真の定規は付属しません。・バラ売りは考えておりませんので予めご了承ください。らくらくメルカリ便のネコポスで発送します。ご検討よろしくお願いします。アクセサリー···シールドケーブル
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