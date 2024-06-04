【極美品】LV ルイヴィトン。長財布モノグラムエクリプス。定価:100,100円

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック【極美品】LV。ルイヴィトン。長財布モノグラムエクリプス。定価:100,100円ブラックとグレーのアイコニックな新素材、モノグラム・エクリプスキャンバスで仕立てたマスキュリンな印象の「ポルトフォイユ・ブラザ」。あらゆるジャケットの胸ポケットに収まるサイズでありながら、小銭やカード、紙幣をスマートに収納可能です。製品仕様10x19x2cm(幅x高さxマチ)*素材：モノグラム・エクリプスキャンバス*ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）*金具（色：シルバー）*クレジットカード用ポケットx16*ID、名刺用ポケット*ファスナー付きコインケース*レシート用内側ポケットx4*マチ付きコンパートメント付属品：箱ルイ・ヴィトンルイヴィトン福岡店で購入し、1年ほど使用しましたが、使用頻度が少ないため出品します。カラー···ブラック
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【新品・未使用品】ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 モノグラムエクリプス ブラック 黒 シルバー金具 M61697 箱付
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