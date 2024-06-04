【極美品】LV ルイヴィトン。長財布モノグラムエクリプス。定価:100,100円



【新品・未使用品】ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 モノグラムエクリプス ブラック 黒 シルバー金具 M61697 箱付



【新品・未使用品】ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 モノグラムエクリプス ブラック 黒 シルバー金具 M61697 箱付



【新品・未使用品】ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 モノグラムエクリプス ブラック 黒 シルバー金具 M61697 箱付



【新品・未使用品】ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 モノグラムエクリプス ブラック 黒 シルバー金具 M61697 箱付



【新品・未使用品】ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 モノグラムエクリプス ブラック 黒 シルバー金具 M61697 箱付



ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 モノグラムエクリプス ブラック 黒 シルバー金具 M61697 箱付 LOUIS VUITTON（新品・未使用品）



ルイ・ヴィトン モノグラム・アンプラント ポルトフォイユ・クレマンス ...



ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 モノグラムエクリプス ブラック 黒 シルバー金具 M61697 箱付 LOUIS VUITTON（新品・未使用品）



ルイヴィトンアンプラント ポルトフォイユクレマンス 14145 マリーヌ ...



ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 ダミエグラフィット ブラック 黒 シルバー金具 N62665 箱付 LOUIS VUITTON（新品・未使用品）



ルイヴィトンシャドウ ハイブリッド ウォレット 14145 ノワール メンズ ...



LOUIS VUITTON（ルイヴィトン）財布・コインケース 黒 サイズ ...



ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 ダミエグラフィット ブラック 黒 シルバー金具 N62665 箱付 LOUIS VUITTON（新品・未使用品）



ルイ ヴィトン ポルトフォイユ ブラザ 二つ折り長財布 ダミエグラフィット ブラック 黒 シルバー金具 N62665 箱付 LOUIS VUITTON（新品・未使用品）



IC搭載✨ ルイヴィトン アンプラント ポルトフォイユ クレマンス 長 ...

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック【極美品】LV。ルイヴィトン。長財布モノグラムエクリプス。定価:100,100円ブラックとグレーのアイコニックな新素材、モノグラム・エクリプスキャンバスで仕立てたマスキュリンな印象の「ポルトフォイユ・ブラザ」。あらゆるジャケットの胸ポケットに収まるサイズでありながら、小銭やカード、紙幣をスマートに収納可能です。製品仕様‭10x19x2cm‬‭(幅x高さxマチ)‬*‭素材：モノグラム・エクリプスキャンバス‬*‭ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）‬*‭金具（色：シルバー）‬*‭クレジットカード用ポケットx16‬*‭ID、名刺用ポケット‬*‭ファスナー付きコインケース‬*‭レシート用内側ポケットx4‬*‭マチ付きコンパートメント‬付属品：箱ルイ・ヴィトンルイヴィトン福岡店で購入し、1年ほど使用しましたが、使用頻度が少ないため出品します。カラー···ブラック