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【極美品】LV ルイヴィトン。長財布モノグラムエクリプス。定価:100,100円
商品番号 R36826176560
商品名

【極美品】LV ルイヴィトン。長財布モノグラムエクリプス。定価:100,100円
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,689 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック【極美品】LV。ルイヴィトン。長財布モノグラムエクリプス。定価:100,100円ブラックとグレーのアイコニックな新素材、モノグラム・エクリプスキャンバスで仕立てたマスキュリンな印象の「ポルトフォイユ・ブラザ」。あらゆるジャケットの胸ポケットに収まるサイズでありながら、小銭やカード、紙幣をスマートに収納可能です。製品仕様‭10x19x2cm‬‭(幅x高さxマチ)‬*‭素材：モノグラム・エクリプスキャンバス‬*‭ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）‬*‭金具（色：シルバー）‬*‭クレジットカード用ポケットx16‬*‭ID、名刺用ポケット‬*‭ファスナー付きコインケース‬*‭レシート用内側ポケットx4‬*‭マチ付きコンパートメント‬付属品：箱ルイ・ヴィトンルイヴィトン福岡店で購入し、1年ほど使用しましたが、使用頻度が少ないため出品します。カラー···ブラック
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