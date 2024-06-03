似顔絵✨brothers✨

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息子さんへの誕生日プレゼントに、大好きな戦隊似顔絵！✨ | 好っきゃ ... 息子さんへの誕生日プレゼントに、大好きな戦隊似顔絵！✨ | 好っきゃ ...



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似顔絵✨男の子お2人のご兄弟を描かせていただきました(*^▽^*)こちらの作品は木製パネル 横長size“S”（約30㎝×30）木の板に塗装し、絵を描きます絵の具、クレヨン、色鉛筆、など用いて仕上げていきます最後にはコーティングもしますので、お手元に届きましたら是非絵に触れてみて下さいね♡お写真をメッセージ内でお送りいただき、似顔絵を書いていきますので、お写真のご準備をお願いします。沢山の工程を経て仕上げていきますので、最低でも1週間程お時間頂戴します。お気軽にお問い合わせ下さい☆絵画の種類···その他形式···その他主題···人物・肖像主な画材···パステル