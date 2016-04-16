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Greco ws-43
商品番号 M43970989698
商品名

Greco ws-43
ブランド名 グレコ
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ···Greco弾きたいと思い中古で購入しましたが、弾けなかったので出品します。ネックの反りはよくわからなかったので写真でご確認ください。値下げ可能コメント歓迎ケースあります
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