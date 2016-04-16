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商品詳細
シリーズ···Greco弾きたいと思い中古で購入しましたが、弾けなかったので出品します。ネックの反りはよくわからなかったので写真でご確認ください。値下げ可能コメント歓迎ケースあります
http://narcologia.ru/goods/competitive780181.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis275644.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox902839.html
Greco - SUPREME SOUND BUSTER -
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WS-43 TBL｜GRECO グレコ エレキギター ｜楽器ストア｜中古品｜修理販売｜サンクス電機
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Greco - Greco Wild Scamper WS-43 の通販 by ponco's shop｜グレコ ...
平野楽器 JAPAN VINTAGE GUITAR SHOP
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Greco Wild Scamper WS-43 TPR 2012 | Reverb
GRECO/WS-43
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