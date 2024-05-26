80sビンテージ★Lサイズ★刺青の男Tシャツ★ローリングストーンズ C10

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■商品名：ローリングストーンのバンドTシャツ 1981年作品「TattooYou」ジャケットをデザインしたTシャツ。1989年北米ツアー限定Tシャツ。左袖にTHENORTHAMERICANTOURTMプリント©1989PromotourU.S.Inc.かと？■タグ・ブランド：SpringFord■サイズ：Lサイズ肩幅46㎝身幅50㎝着丈65㎝袖丈19㎝素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。■カラー：ブラック■バックプリント：無し左袖にTHENORTHAMERICANTOURTMプリント■素材：コットン50％ポリエステル50%■生産国：アメリカ■縫製方法:袖裾シングルステッチ■状態:古着特有の使用感、色褪せ、傷が多少ありますが汚れ、ほつれなど無い良品。中古品ということをご古い物なので他に見落としがあった場合はご容赦ください。■その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。なので他に見落とし、瑕疵があった場合はご容赦ください。■入手方法：都内専門店TシャツバンドＴビンテージVINTAGTattooYou刺青の男タンベロマーク半袖ホワイト白ローリングストーンズストーンズミックジャガーMICK JAGGERキースリチャーズチャーリーワッツロンウッドブライアンジョーンズビルワイマンミックテイラー木村拓哉キムタク菅田将暉サティスファクションミスユーブラウンシュガースタートミーアップテルミーロックサザンソウルブルースカントリーライブ日本武道館東京ドーム大阪ドームナゴヤドーム札幌ドームさいたまスーパーアリーナワールドツアーアメリカツアーヨーロッパツアー夏夏物レディースメンズ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋.冬