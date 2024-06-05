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【未開封品】リボルテック アメイジングヤマグチ No.004 スパイダーグウェン
商品番号 A44182941241
商品名

【未開封品】リボルテック アメイジングヤマグチ No.004 スパイダーグウェン
ブランド名 カイヨウドウ
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・2017年4月に予約購入した、フィギュアコンプレックスアメイジング・ヤマグチNo.004Spider-Gwen(スパイダーグウェン)です。・未開封品ですが、外箱は角が多少潰れたり、移動際に生じた擦り傷が多少見られます。気になった部分を写真に撮ったので一度ご確認ください。#ケンエレファント#『スパイダーマン』シリーズマーベルコミック#グウェン・ステイシー_スパイダーグウェン_#フィギュアコンプレックスアメイジング・ヤマグチNo_004Spider_Gwen_スパイダーグウェン_フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12サイズ…全高約155mm素材…PVC
http://narcologia.ru/goods/waveform491417.html
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