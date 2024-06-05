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【未使用品激レア】ニューエラ ゴーストバスターズ スライマー 59FIFTY
商品番号 L10200278760
商品名

【未使用品激レア】ニューエラ ゴーストバスターズ スライマー 59FIFTY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラのゴーストバスターズキャップになります。タグ付き未使用ですが、自宅保管のため多少の汚れ等はご承知おきください。※検品した限りは汚れ等はありませんでしたが、素人検品のためノークレームでお願い致します。よろしくお願い致します。
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