【未使用品激レア】ニューエラ ゴーストバスターズ スライマー 59FIFTY

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ニューエラのゴーストバスターズキャップになります。タグ付き未使用ですが、自宅保管のため多少の汚れ等はご承知おきください。※検品した限りは汚れ等はありませんでしたが、素人検品のためノークレームでお願い致します。よろしくお願い致します。