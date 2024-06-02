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MCM パスケース
商品番号 R72494271230
商品名

MCM パスケース
ブランド名 エムシーエム
特別価格 税込 4,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MCMエムシーエムのパスケースです。ヒモと金具の部分にもMCMと記載されています。金具は画像三枚目参照。非売品のパスケースです。牛革製、ストラップ付きで首にかけることも可能です。比較的美品かと思いますが2.3ヶ月使用しており中古品になりますのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。箱や袋等はございません。カラー···ゴールド
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