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ジャムホームメイド　レザーブレスレット-ダブル　ブラック　ユニセックス　バングル
商品番号 A91792041471
商品名

ジャムホームメイド　レザーブレスレット-ダブル　ブラック　ユニセックス　バングル
ブランド名 ジャムホームメイド
特別価格 税込 2,948 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品特徴JAMHOMEMADEのレザーバングルです♪肉厚で重厚感のあるレザーを使用したシンプルなブレスレットです♪革はアメリカの名門WICKETT\u0026CRAIG社で丁寧に鞣さらたオイルレザーを使用♪2つのスナップボタンにより着用サイズの調節が可能♪使い込むごとに経年変化を楽しむことが出来ます♪シンプルながらコーディネートのアクセントになる事間違いなしのアイテムです♪箱、ギャランティはありませんがあまり使用感を感じない非常に綺麗な状態です完売品【JAMHOMEMADEとは】日本のユニセックスアクセサリーブランド♪ブライダルリング・ジュエリー、アクセサリーを展開♪レザーグッズや時計なども揃える他、ファッションブランドやディズニーなど、多くのコラボレーションアイテムもプロデュースしています♪参考定価:¥11.550(税込)管理番号:TM10805◆ブランドJAMHOMEMADEジャムホームメイド◆コンディションランク:AS:未使用及び殆ど使用感なしA:非常に状態の良い中古品B:比較的綺麗な中古品C:一般的な中古品D:難あり、訳あり等(理由別途記入)※保管品になりますので多少の擦れ等ある場合がございます。※感じ方には個人差がございます。リユース品にご理解いただけますようお願いいたします◆サイズmen's/women's平置き実寸(cm)腕周り:17.5〜20cm幅:3.5cm※素人採寸の為多少の誤差がございます◆色BLACKブラック黒◆素材牛革◆配送方法らくらくメルカリ便ゆうゆうメルカリ便◆その他正規品真贋済みの大手ブランド販売店にて購入しました^^気になる点等ございましたらお気軽にご相談ください♪できるだけ真摯に対応させて頂きます^^※先着の購入者様が優先となりますのでご了承ください#TKh　←商品一覧はこちら#TKhメンズ#TKh雑貨アクセサリー材質···本革カラー···ブラック
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