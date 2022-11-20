cyber dyne hat trickers ループタイ

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商品詳細
cyberdyneとhattrickersのコラボのループタイです。数もそんなに出回っていないと思われますし、かなり珍しい物だと思います。一度のみ着用しましたが、中々着ける機会も無く部屋に飾っておりました。状態はかなり良いです。#cyberdyne#サイバーダイン#ハットトリッカーズ
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