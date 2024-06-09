YAMAHA フルート　YFL-311

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種類···フルートレベル···初心者ご覧くださりありがとうございます‼︎【皆様にお願い・確認事項】●こちらに記載していない事もありますのでプロフと下記は必ずお読みいただきご理解いただけましたら幸いです●画像と異なって見える場合があります●上から目線や言葉遣いの悪い方はご遠慮下さい挨拶等が出来ない方もご遠慮下さい●発送はご購入日より4〜7日後の平日に発送致します●簡易包装でリサイクル袋使用します●トラブル防止の為ご購入後も必ずご購入者様よりメッセージをお願いします●単品お値下げ不可です●撮影の小物は付きません●梱包後に発送方法変更する場合もあります＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊お品物●持ち出しなし●ハードケース（汚れあり）●半年前楽器店によるメンテナンス済み●使用期間…数日●目立つ傷は見当たりませんが細かい傷などあると思います★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★⚫︎自宅保管ですのでご了承ください⚫︎私個人の使用感でのお伝えになります⚫︎汚れ・傷など見落としがある場合もございますご購入の際は全てご理解いただけた事とさせていただきます^^