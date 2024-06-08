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Mc194 　キャップ
商品番号 T19689384340
商品名

Mc194 　キャップ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自己紹介必読ご覧頂きありがとうございます^^宜しければ、フォローして下さい！#3いぬ古着【Item】【Brand】　　【Color】グレーお使いの端末などで多少の色の差が出る場合がございます。【Size】　　内側周囲　約48センチ表記（着用感は　位）平置き寸法肩幅約　センチ身幅約　センチ着丈約　センチ袖丈約　センチ素人採寸なので多少の誤差がでる場合があります。予めご了承下さい。【商品の状態】【B】【S】ほぼ新品に近い。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能※古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます※状態は、個人独自の基準です※中古品をご理解の上、ご購入、ご検討お願い致します。#古着#パタゴニア#ラルフローレン#リー#nike#ナイキ#チャンピオン#アディダス#リバースウィーブ#GAP#ジョーダン#champion#ワイルドシングス#ノースフェイス#トミーフィルフィガー#90s#80s#フルジョ#フルダン#古着男子#古着女子#ヴィンテージ#vintage#古着#古着コーデ#モード#カジュアル#ストリート
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