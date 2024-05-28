Supreme Tom \u0026 Jerry Beanie хφ

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#Aprilroofs←出品物一覧★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★値下げ不可★★購入時のコメント不要★★SupremeTom\u0026JerryBeanieシュプリームトムアンドジェリービーニーニットキャップ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★メルカリに出品されているシュプリームのアイテムの中でも、群を抜いて偽物が多いこちらのアイテム。出品されている偽物の価格帯はだいたい7000円～9000円です。出品者の評価が1000超えていようと、納品書が付いていようと、出品者が100%と本物ですと断言していても、偽物は偽物です。見かけたらまず偽物だと疑った方がいいというくらい、このモデルは偽物で溢れかえっています。こちらは私自身がシュプリーム原宿で購入した正真正銘の正規品ですので、ご不安であれば購入後に鑑定に出していただいても構いません。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★トムとジェリーのワッペンが貼られたカフビーニー。バックには\"SUPREME\"の刺繍が入ります。アクリル100%なので伸縮性も高く、非常に被りやすいです。正規品がこの状態で二次流通で出てくることはもうないと思いますので、確実な正規品をお求めの方はこの機会に是非。TomandJerryアメリカ合衆国の映画会社メトロ・ゴールドウィン・メイヤー(MGM)に所属していた、ウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラが制作したアニメーション、カートゥーン。カラー：Black/ブラックシーズン：2016fw状態はいいですが、生産から年月が経過しておりますので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。付属品はタグのみです。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送方法はネコポス、宅急便コンパクト、宅急便60サイズからお好きなものをお選びください。