シルバー925ビッグアンカーチェーンブレスレット

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商品詳細
◆素材全長約21センチ925刻印あります神経質な方はご購入をお控えくださいますようお願いいたします。シルバー925、真鍮アクセサリーは#地獄の風車アクセサリーにて観覧できますビンテージブレスレットシルバーアクセサリー925ブレスレットシルバーリング925ネックレススターリングシルバーインディアンジュエリーメキシカンジュエリー#チェーンブレスレット#チェーンネックレス#メンズブレスレット#メンズネックレス#レディースブレスレット#レディースネックレス#ブレスレット#ネックレス#シルバーブレスレット#シルバーネックレス
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