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ナイキ 29.5cm バンダル ロックンロール パック
商品番号 K40811898001
商品名

ナイキ 29.5cm バンダル ロックンロール パック
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,272 円
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商品詳細

ブランド︰NIKEナイキシリーズ︰VANDALHIGHPREMIUMROCK'NROLLPACKバンダルハイプレミアムロックンロールパックカラー︰ブラック/ゴールドサイズ︰29.5cmソール︰少しの減りあり状態︰使用感ありでダメージも多いです。値下げは大幅な値引きは対応しかねますがお気持ち程度でしたら可能なためご気楽にコメントを下さい。即購入OKの早い者勝ちです。深夜、早朝の購入もOKです。お時間はお気になさらず購入して下さい。発送までは2〜3日程度でらくらくメルカリ便で発送を致します。アッパーにスタッズを施したハードロックテイスト溢れる通称「ROCK'NROLLPACK（ロックンロールパック）」。ブラックベースのアッパーの随所にゴールドを配色し、ミッドソールは木目調にデザイン。品番︰325318-001また他にも靴を中心に出品させて頂いているので是非そちらも合わせてご覧ください。#メルカリの靴屋さんメインカラー...グリーンスニーカー型...ハイカット(High)特徴/機能/素材...ベルクロ
http://narcologia.ru/goods/competitive906181.html
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