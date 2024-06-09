新品/USA製/MIDWEST/レザーグローブ/茶/バッファローレザー/防寒 ...

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商品詳細
即購入大丈夫です。商品番号D141-71-0010商品名新品/USA製/MIDWEST/レザーグローブ/茶/バッファローレザー/防寒/アメリカ製/米国製/デッドストック/未使用品/D141生産国アメリカ商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。新品・未使用品のWELLSLAMONTディアスキンワークレザーグローブです。化繊系の起毛内張り付きです。全体の状態新品・未使用品ですのでまだまだ長くご愛用いただけます。SIZE(サイズ)表記LARGE全長約26.5cm甲幅約13cm親指付け根から先端まで約14cmサイズ感 メンズL程度値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。素材···本革カラー···ブラウン手袋形···5本指
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