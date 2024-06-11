GAS　bijoux/ガスビジュー/リング

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商品詳細
GASBIJOUX(ガスビジュー)のリングです。付属品なし、画像の本体のみ。サイズ感は、画像のとおり多少調節は可能な形ピューターにシルバーコーティング表側間口付近ハートの辺りに画像程度傷があります。着用時に、目立つレベルではないかと思いますが、感じ方に個人差がありますので、気にならない方でお願いいたします。ヴィンテージ加工として、傷やくすみを初めからデザインに取り入れているブランドです。その点については、ご了解ください。＊状態などについては、画像確認・ご判断のうえ、ご納得いただけた方のみでお願いいたします。＊価格も抑えてます。細かなことが気になる方や不安な方は、ご遠慮ください。＊プロフ確認をお願いしておりますm(__)m
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