FIFA　Club WorldCup トヨタ帽子　2006年美品

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商品詳細
カラー...ブラックレア物です。トヨタ車購入の際のプレゼントでした。写真の撮り方で色が変化してる様に見えますが完全に黒です。状態とても良好と思います。シミ等も見受けられません。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral28432.html
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