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FIFA　Club WorldCup トヨタ帽子　2006年美品
商品番号 L13213747363
商品名

FIFA　Club WorldCup トヨタ帽子　2006年美品
ブランド名 トヨタ
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラックレア物です。トヨタ車購入の際のプレゼントでした。写真の撮り方で色が変化してる様に見えますが完全に黒です。状態とても良好と思います。シミ等も見受けられません。
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