エリック カントナ CORINTHIAN PRO Stars コリンシアン

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商品詳細
エリックカントナマンチェスターユナイテッドCORINTHIANPROStarsコリンシアンプロスターズフィギュアF600購入先/FOOTCIRCLE状態/未使用未開封暗所にて保管CORINTHIANPROStarsエリックカントナのフィギュアですまとめ売り、バラ売り共に複数出品中です写真の通り美品です大切にコレクションしていましたがお譲り致します探されていた方はこの機会に是非！！#CORINTHIAN#PROStars#コリンシアン#プロスターズ#フィギュア#サッカー#SOCCER#フィギュア#サッカー選手#フットボール#FIFA#ワールドカップ
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