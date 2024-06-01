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【美品】ブルガリ セーブ ザ チルドレン リング シルバー 13号 袋\u0026箱付
商品番号 Y96693539226
商品名

【美品】ブルガリ セーブ ザ チルドレン リング シルバー 13号 袋\u0026箱付
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルガリ・プロジェクト2009BVLGARI創立125周年記念行事の一環としてサポートされたセーブ・ザ・チルドレンの「RewritetheFuture～いっしょに描こう！子どもの未来～」キャンペーンのシルバーリングです。内側にセーブ・ザ・チルドレンのロゴが刻み込まれているこのリングは、ブルガリの創設者であり、銀細工師であったソティリオ・ブルガリ(SotirioBulgari)に対する尊敬の意を示すものでもあります。定価…39,900円(税込)サイズ…53号（日本サイズ13号）付属品…箱、ショッパー、保証書材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/stepchild791752.html
http://narcologia.ru/goods/rouge697810.html
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国内発送【BVLGARI】シルバー セーブ・ザ・チルドレン リング (Bvlgari ...
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即日発送可】ブルガリ セーブ・ザ・チルドレン リング | labiela.com
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