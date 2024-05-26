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ニューエラNEW ERAニューヨークヤンキースストラップキャップYANKEES
商品番号 G48795184683
商品名

ニューエラNEW ERAニューヨークヤンキースストラップキャップYANKEES
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストラップバック仕様のニューヨーク・ヤンキースのキャップです。合わせやすいブラック/ホワイトのカラー、ストラップ部分にロゴ刺繍を施してあります。ウール20％アクリル80％採寸（約）■頭囲ストラップをピッタリ締めた状態で57.5cm　ベルクロで調節可能ツバ6.5cm:コンディション新品未使用。：送料送料無料（離島別途）低価格でご提供の為、単品での値下げは行っておりませんがサービスセット割引があります。二品から一品増えるごとに500円オフです。（例）二品→500円オフ三品→1000円オフ四品→1500円オフ•••となります。※単品の値下げは受け付けておりません。※こちらの指定以外の値下げは受け付けておりませんので、そちらに関しての質問での問い合わせには返信できませんのでご了承下さい。※作業上こちらの指定した発送予定で発送を行う以外はできず、当日発送願いの質問等もお受けできず、当日発送依頼の質問は返信できませんのでご了承下さい。Dickiesディッキーズカバーオールワークワークジャケットダックダック生地DEADSTOCK90年代CarharttカーハートBENDAVISベンデイビスFBcountyエフビーカウンティーヴィンテージビンテージVintageローライダーギャングビッグサイズビッグシルエット874ダブルニーオーバーオールFBcountyBENDAVISペインターパンツペインターアメ車キャデラックインパラツナギオールインワンシュプリーム80'sチノパントラウザーズジャケットラルフローレンRRL
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