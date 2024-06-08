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NIKE エアフォース1 リアクト　ブラック
商品番号 T60854919428
商品名

NIKE エアフォース1 リアクト　ブラック
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エアフォース1リアクトのブラックです。一回だけ散歩で短時間使用しましたが、サイズが合わなかったため泣く泣く出品します。リアクトを冠しているだけあり履き心地は抜群でした。後ろの部分はメッシュになっていて通気性もあり、履き心地でいえば他を圧倒していると思います。
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