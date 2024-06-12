VINTAGE ヴィンテージ シルバー925エスカルゴチェーンマンテルネックレス

アメリカで買い付けたメキシカンジュエリーのエスカルゴチェーンネックレスになります。全体的にサビ・褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。（内側に青サビがある箇所がございます）着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約52㎝ 素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）マンテルの留める位置を変えることで色々な表情を楽しむことができる、エスカルゴチェーンネックレスです。この機会にいかがでしょうか⁇



VINTAGE ヴィンテージ シルバー925エスカルゴチェーンマンテル ...



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