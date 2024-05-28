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gelato pique ジェラートピケ ヨッシー セットアップ メンズ
商品番号 V21490596147
商品名

gelato pique ジェラートピケ ヨッシー セットアップ メンズ
ブランド名 ジェラートピケ
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジェラートピケのスーパーマリオコラボのヨッシーのルームウェア、パーカーとロングパンツの上下セットアップです。メンズのアイテムになります。あまり使用して居ないので綺麗な状態です。サイズメンズM着るだけでヨッシーになれるなりきりセットアップ。ヨッシーの愛らしい顔の再現こだわりました。ロングパンツにはヨッシーのジャガード入り。ハロウィンパーティにもおすすめです。送料込の価格になります。即購入OKです。自宅保管をご理解の上ご検討よろしくお願いします。ジェラートピケオムHOMME
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