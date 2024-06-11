EMINENCE MAN 0 WAR ギター用スピーカー

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商品詳細
EMINENCEREDCOATMAN0WARです。2010年頃の製品、12インチ、8Ω、許容入力120W、重量約3.8Kgになります。私感ですが、コーン、エッジ、センターキャップなどに損傷は見受けられません。フレーム、端子も綺麗です。MesaBoogieMKIに取り付けして音出し確認、オリジナルに負けない良い音です。真っ赤なフレームが格好良いです。このルックスは現在生産されておらず高値が付いているようです。本体のみの出展になります。射撃吸収などで保護しリサイクル段ボールで梱包します。中古品ご理解のご購入をお願いします。
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