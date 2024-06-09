ルイヴィトン ダミエ 二つ折り財布 マルコ

こちら大黒屋のオンラインストアにて購入した正規品ですのでご安心ください。シリアル番号はCA2077です。付属品などは無く本体のみの発送となります。部分的な裂けや破れなど、使用感見られる箇所ございますので、お写真にてご確認下さい。ホックの故障など、日常使用に差し支えのあるダメージはありませんので、まだまだご活用していただけるかと思いますが、中古品としてのご理解の上でご検討ください。



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