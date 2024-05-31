GIVENCHYジバンシー　Tシャツ

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カラー···ブラック袖丈···半袖サイズ：M肩幅53cm身幅58cｍ着丈72cｍ袖丈22cm＊素人寸法の為多少の誤差が生じるかもしれませんがご理解ご了承くださいませ！値段交渉、質問などございましたらお気軽に申し付け下さい発送：入金確認してから1~2日以内に発送いたします