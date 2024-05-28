【極美品】ポールスミス ネクタイ ドット ストライプ シルク ハイブランド

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ご覧いただきありがとうございます。他にも沢山アパレル小物出品してます。ぜひ一度ご覧ください。★出品中商品一覧はこちら★#黒猫ネクタイ商品一覧★ブランド★PaulSmith★サイズ★大剣幅:約8㎝※平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。着画はお断り致します。★素材★シルク100%★状態ランク:SA【ランク詳細】\u2028S・・・新品もしくは未使用品\u2028SA・・・ほとんどダメージがなく、状態の良い商品です。\u2028A・・・多少の小傷・汚れ等はありますが使用感の少ない綺麗な商品です。(美品)\u2028B・・・一般的な中古品で、多少ダメージが出ておりますが、まだまだご使用いただける商品です。\u2028C・・・使い込まれた中古品で目立つ傷や汚れなどのダメージがある商品です。\u2028D・・・全体的に状態が悪い商品です。★購入場所★大手ブランド専門SHOP真贋鑑定済み★補足★折りたたんで発送いたします。多少シワがついてしまう場合がありますが、当て布の上からアイロンやスチームを使用していただくか、クリーニングに出すのが良いかと思います。※自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。※必ず画像を見てご判断下さいますようお願い致します。※画像の色、質感等は照明の関係上実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。管理番号394