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赤西 着用 janji ベルト 超美品！生産終了 レア
商品番号 B863817164
商品名

赤西 着用 janji ベルト 超美品！生産終了 レア
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 15,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

janjiのベルトです。再度お値下げしました♪当時、原宿のjanjiショップ内で購入したものです。janji印のブラック箱入りです。こちらも受注生産分ですので、トータルしても数自体少ない商品でした。KAT-TUN在籍中、赤西君がコンサートで愛用していた激レアベルトの大きい方です。現在は生産終了の商品ですので、大変希少価値があります。1日使用したのみですので超美品です(˃̵ᴗ˂̵)バックルの傷もなく、ベルト部分も使用感もなく、程度がかなり良いかと思われます。現在は購入出来ない商品なので、探していた方、いかがですか？発送はらくらくメルカリ便（追跡可能）にてお送り致します。
http://narcologia.ru/goods/stage673497.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi465747.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual648446.html
赤西 着用 janji ベルト 超美品！生産終了 レア
赤西 着用 janji ベルト 超美品！生産終了 レア | labiela.com
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janji ベルト エスパニョーラ 赤西仁-
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