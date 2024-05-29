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dunhill ダンヒル ベルト
商品番号 C84273479973
商品名

dunhill ダンヒル ベルト
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 1,520 円
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商品詳細

ほとんど出張に行かなくなったので、出品します。ベルトではなく、バックル代と考えていただけると幸いです。そのまま使用しても全く問題ありません。長さ93cm幅3cm宜しくお願い申し上げます
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